Akibat HUT RI, Ada Tujuh Pertandingan Liga 1 di Pekan 20 yang Mundur, Berikut Jadwal Barunya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM - PT LIB secara resmi merubah jadwal pertandingan di pekan ke-20 Liga 1.

Hal itu sesuai edaran yang disebar PT LIB kepada 14 tim yang berlaga pada tanggal 16-18 Agustus 2017 yang bertepatan HUT RI.

Total ada tujuh pertandingan yang mengalami perubahan jadwal sesuai dari edaran tersebut, seperti:

(Tas Kakek Ini Digondol Saat Lagi Asyik Main Sama Cucu di Mall Surabaya Ini, Padahal Isinya Ada. . .)

(Korea Utara Akan Tembakkan Rudal ke Guam? Ini 7 Obyek Menarik di Pulau yang Jadi Tujuan Turis Jepang)

Sriwijaya FC vs Persib, PS TNI vs Bhayangkara FC, Mitra Kukar vs Madura United, Perseru vs Barito, Bali United vs Persela, Persegres vs Pusamania dan Persipura vs Semen Padang

Dari tujuh pertandingan tersebut, akan berubah jadwal dan bermain pada tanggal 3-4 September 2017.

Berikut jadwal baru dari tujuh pertandingan yang ditunda tersebut.

Pada 3 September akan ada empat pertandingan, yakni PS TNI vs Bhayangkara FC, Mitra Kukar vs Madura United, Perseru vs Barito, dan Bali United vs Persela.

Pada 4 September akan ada tiga pertandingan, yakni Sriwijaya FC vs Persib, Persegres vs Pusamania, dan Persipura vs Semen Padang.

(Agus Yudhoyono dan Gibran Rakabuming Bertemu, Netizen Soroti Pakaian Keduanya yang Beda Jauh!)