Ini Tips Trik Atur Bentuk Poni Rambut Sesuai Bentuk Wajah Kamu

Gaya Rambut Bob plus poni untuk wajah hati

TRIBUNJATIM.COM - Berkreasi dengan rambut bisa jadi hobi sebagian besar wanita.

Tapi kamu perlu tahu tidak semua gaya rambut sesuai dengan bentuk wajahmu.

Apalagi bila berurusan dengan yang namanya poni, bila tidak sesuai dengan bentuk wajah kamu, penampilanmu dijamin terlihat 'There is something wrong'.

Nggak mau, kan!

Nah, dari pada menyesal dibelakang lebih baik ketahui bentuk wajah kamu dan style poni rambut apa yang sesuai.

Ini delapan style poni rambut yang yang sesuai dengan bentuk wajah kamu Dilansir dari Stylecraze.

Penasaran apa saja? Yuk, intip foto-fotonya!

1. Poni Lurus panjang untuk kamu yang jenis wajahnya panjang