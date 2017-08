Persebaya dan Persepam MU Sama-sama Optimis Menang, Lalu Siapa Tim Unggulanmu?

Acara konferensi pers prematch Persepam vs Persebaya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Persebaya Surabaya melancarkan semangat optimisme meraih kemenangan jelang bertemu Persepam MU pada laga pekan ke-11 babak penyisihan grup 5 Liga 2 Indonesia

Laga yang digelar di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (10/8/2017), tim berjuluk 'Bajul Ijo' ini menargetkan 3 poin.

Tiga poin dalam laga sore nanti menjadi penting bagi Persebaya untuk memuluskan jalan menuju babak 16 besar.

Sebab diakui Manajer Tim Persebaya, Chairul Basalamah, meski sudah menjadi pemuncak klasemen sementara grup 5, Persebaya masih dihadapi pada jalan yang cukup terjal.

"Pertandingan ini tetap penting buat kami karena jalannya kita masih terjal. Di grup 5 paling menarik, up and down nya itu luar biasa," ujar pria yang akrab disapa Abud ini dalam release Rabu (9/8/2017).

Di kubu lainnya, optimisme 3 poin juga dikatakan oleh pelatih Persepam, Suwandi HS.

Persiapan matang dan latihan yang cukup membuat optimisme kemenangan di kubu Persepam kian bertambah untuk membalaskan dendam pada PErsebaya.

"Kami semua optimis. Saya lihat anak-anak sudah cukup bagus dalam latihan beberapa hari ini. Jadi kami sudah siap tempur di pertandingan," ujar Suwandi.