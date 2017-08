Premier League Akan Dibuka Oleh Arsenal Vs Leicester City! Ini Jadwalnya

TRIBUNJATIM.COM - Para penggemar sepak bola, siapkan diri karena Premiere League akan segera dimulai.

Tim-tim liga Inggris kasta tertinggi kesayanganmu akan memulai pertarungannya untuk musim 2017 - 2018.

Apalagi, peta persaingan Premier League musim ini semakin ketat dengan pemain yang datang dan pergi silih berganti.

Laga pembuka Premier League 2017-2018 akan menampilkan pertandingan Arsenal melawan Leicester City, Jumat (11/8/2017) waktu setempat.

The Gunners akan tampil tanpa penyerang andalan mereka, Alexis Sanchez, yang cedera selama dua minggu.

Pertandingan Arsenal vs Leicester City akan ditayangkan secara langsung oleh beIN Sports 1 dan RCTI pada Sabtu (12/8/2017) mulai pukul 01.45 WIB.

Berikut jadwal pertandingan pekan perdana Premier League yang dapat Anda saksikan secara langsung.

Sabtu, 12 Agustus 2017:

Arsenal vs Leicester City, Langsung di beIN Sports 1 dan RCTI, mulai pukul 01.45 WIB.

Watford vs Liverpool, Langsung beIN Sports 1, mulai pukul 18.30 WIB.

Chelsea vs Burnley, Langsung beIN Sports 1, mulai pukul 21.00 WIB.

Brighton vs Manchester City, Langsung beIN Sports 1, mulai pukul 23.30 WIB.

Minggu, 13 Agustus 2017

Newcastle United vs Tottenham Hotspur, Langsung beIN Sports 1, mulai pukul 19.30 WIB.

Manchester United vs West Ham United, Langsung beIN Sports 1 dan RCTI, mulai pukul 22.00 WIB.