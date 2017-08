Ternyata, Petani Bangkalan Tak Minati Asuransi Tanaman Padi

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Hingga memasuki masa tanam ketiga, belum seorangpun petani yang tercatat sebagai nasabah Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP).

Padahal, asuransi tanaman padi itu telah digulirkan pemerintah sejak masa tanam pertama atau di Bulan Oktober 2016 silam.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Muh Ismail mengungkapkan, sosialisasi terkait AUPT itu telah dilakukan secara maksimal oleh para penyuluh kepada para kelompok tani.

"Sosialisasinya mendapatkan tanggapan positif. Namun hingga saat ini, belum ada petani yang mendaftarkan diri sebagai nasabah," ungkap Muh Ismail, Kamis (10/8/2017).

Kondisi tersebut membuat Ismail bersama sejumlah stafnya mencari tahu penyebabnya. Ternyata, para petani beranggapan lahan pertamian di Bangkalan belum rentan terhadap serangan hama dan penyakit.

"Petani juga beranggapan, asuransi bisa diklaim kendati lahan pertanian mereka tidak terjadi masalah. Padahal, asuransi bisa diklaim jika terjadi serangan hama atau bencana alam yang merusak lahan pertanian," jelasnya.

AUPT mewajibkan para petani membayar uang asuransi sebesar Rp 180 ribu per hektare per musim tanam. Namun, petani hanya diwajibkan membayar sebesar Rp 36 ribu per hektare per musim tanam setelah pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 144 ribu.

Pendaftaran menjadi nasabah AUPT bisa dilakukan ke mantri tani atau melalui PPL. Dengan membayar asuransi sebesar itu, kerusakan padi yang disebabkan kekeringan, banjir, atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) diganti melalui asuransi tersebut.

Proses klaim kerusakan lahan padi melalui survei terlebih dulu oleh tim untuk diambil sampel kerusakan padi. Sampel tersebut dijadikan bahan laporan untuk menentukan layak tidaknya mendapatkan asuransi.

Jika memang layak akan diganti Rp 6 juta. Jika tidak ada kerusakan tidak diganti. Asuransi tersebut khusus tanaman padi saja, tidak untuk kedelai dan jagung.

"Kami sebatas memfasilitasi antara petani dan PT Jasindo yang ditunjuk pemerintah terkait asuransi ini," pungkasnya. (Surya/Ahmad Faisol)