Premier League Nanti Malam Mulai Digelar, Inilah 3 Hal yang Paling Dinantikan

TRIBUNJATIM.COM - Gelaran Premier League musim ini telah dibuka oleh pertandingan Arsenal vs Leicester City.

Sabtu (12/8/2017) malam ini, akan dilangsungkan enam pertandingan kasta teratas Inggris lain.

Tujuh pertandingan Premier League yang akan berlangsung nanti malam adalah: Brighton and Hove Albion vs Manchester City, Chelsea vs Burnley, Crystal Palace vs Huddersfield Town.

Lalu pertandingan Everton vs Stoke City, Southampton vs Swansea City, Watford vs Liverpool, dan West Bromwich Albion vs Bournemouth.

(Gara-gara 4 Pemain ini Tampil Jeblok, Manchester United Kalah dari Real Madrid di Piala Super Eropa)

Berikut tiga hal sangat dinantikan para gibol dalam pertandingan Premier League nanti seperti dilansir BolaSport.com dari bebagai sumber.

1. Wayne Rooney Kembali Memperkuat Everton di Ajang Premier League

Setelah memutuskan hijrah 13 tahun lalu dari Everton ke Manchester United, musim ini Rooney kembali ke tim masa mudanya.

Dirinya akan melakoni partai pertama Premier League bersama Everton menghadapi Stoke City setelah 13 tahun lalu.

(Kalahkan Manchester United, Real Madrid Juara Piala Super Eropa)