Rangkaian Acara Jember Fashion Carnaval Menjelang Puncak, Apa Saja Sih Kegiatannya?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurul Aini.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Jember Fashion Carnival (JFC) 2017 kembali digelar sejak hari Rabu (9/8/2017).

Agenda tahunan carnaval kelas dunia ini berisi rangkaian acara berbeda setiap harinya.

Selama empat hari rangkaian acara yang digelar World Class Fashion Carnaval yang terdiri Kids Carnival, Art Wear Carnival dan Wonderful Archipelago Carnival Indonesia.

Pagelaran JFC setiap tahunnya selalu mengangkat tema berbeda.

Kali ini tema yang diangkat 'Victory' yang terdiri 10 tema unik yang mempresentasikan perjalanan JFC meraih prestasi level dunia.

10 tema tersebut masuk dalam kategoru Nasional Costume, yakni Srivijaya Empire, Bali, King of Papua, Mystical Toraja, Siger Crown Lampung, Borneo, Chronicle of Borobudur, Mythical Toraja, Wonderful of Betawi dan Unity in Diversity.

Puncak Jember Fashion Carnival, agenda karnaval yang dilaksanakan ialah Wonderful Archipelago Carnival Indonesia (WACI), yakni pada Minggu (12/8/2017)

Pagelaran WACI adalah empat kalinya tergabung dalam JFC.