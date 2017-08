Rencananya Akan Hadir Datang Hari Minggu, Presiden Joko Widodo Dikabarkan Nonton JFC Hari Ini?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurul Aini.

TRIBUBJATIM.COM, SURABAYA - Pagelaran Jember Fashion Carnival 2017 hari ke empat kabarnya akan disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Kabar tersebut beredar melalui pesan whatsapp yang berisi agenda presiden selama berada di Jember pada Sabtu (12/8/2017).

Dalam jadwal agenda yang beredar Jokowi akan menyaksikan acara JFC pada pukul 13.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya presiden memang akan menghadiri rangkaian acara JFC tepatnya pada acara puncak hari Minggu besok.

(Laporkan Wali Kota Kendari Diduga Soal Janji Nikah Siri, Ini Lima Fakta Model Cantik Destiara Talita)

Panitia belum dapat dikonfirmasi terkait kebenaran kehadiran presiden hari ini.

Sementara tema JFC kali ini adalah 'Victory' yang terdiri 10 tema unik yang mempresentasikan perjalanan JFC meraih prestasi level dunia.

10 tema tersebut masuk dalam kategoru Nasional Costume, yakni Srivijaya Empire, Bali, King of Papua, Mystical Toraja, Siger Crown Lampung, Borneo, Chronicle of Borobudur, Mythical Toraja, Wonderful of Betawi dan Unity in Diversity.

Hari ini agenda peserta carnaval berasal dari Wonderful Artchipelago Carnival Indonesia (WACI).