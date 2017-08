Waduh, Salah Pilih Karyawan Baru, Toko Kamera di Wonocolo Rugi Rp 30 Juta

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nur Ika Anisa

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Akibat kecurangan karyawannya, uang puluhan juta milik pemilik toko kamera di sebuah plaza di Wonocolo Surabaya raib ditilap.

Sang pemilik toko bernama AS (30) warga Jalan Jagalan mengatakan kepada polisi dirinya telah rugi hingga Rp 30 juta akibat ulah tangan jahil seorang karyawannya.

Bermula saat karyawannya bernama AP (31) warga Jalan Dinoyo dicurigai telah menggelapkan nota toko.

"AS ini mengatakan kalau AP sudah menggelapkan nota toko. Barang yang ditulis di nota beda dengan yang disetor ke AS," ujar Kapolsek Wonocolo, Kompol Rusman sembari menirukan cerita AS kepadanya, Minggu (12/8/2017).

(Apes, Baru Kerja Enam Bulan, Pria Asal Dinoyo Ini Terancam Dihukum Penjara Empat Tahun)

Kecurigaan itu muncul saat sang pemilik mencurigai audit keuangan toko yang bahkan minus hingga belasan juta.

Pemilik kemudian membidik AP yang bekerja di bagian karyawan penjualan.

"Menurut laporan kerugian hingga Rp 15 juta," tambah Kompol Rustam.

Saat dilakukan penyidikan oleh opsnal polisi, AP kepergok memalsukan nota toko, ia pun mengaku telah melakukan itu selama sekitar empat bulan.

Namun rupanya tak hanya uang senilai Rp 15 juta yang berhasil ia raup dari pemalsuan nota, AP juga telah menggelapkan uang toko sekitar Rp 17 juta.

"Tersangka mengaku juga menggelapkan uang toko secara diam-diam dan mencicil hingga sekitar Rp 17 juta," ujar Kompol Rustam.

Saat ini AP (31) harus mendekam di tahanan Polsek Wonocolo selama empat tahun penjara atas persangkaan pasal 372-374 kasus penggelapan jabatan.

(Aremania Suku Anak Dalam Jember Bakal Ramaikan Laga Arema FC Lawan Persib Bandung)