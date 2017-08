1015 Musisi Bermain Band Bersama Saat Acara Road To Soundrenaline 2017, Acaranya Ada di Tempat Ini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hari pertama gelaran Road To Soundrenaline 2017 di Lapangan Kodam V Brawijaya pada Sabtu (12/8/2017) yang dimeriahkan oleh Glenn Fredly, Andra and the Backbone serta artis lainnya.

Hari kedua pada Minggu (13/8/2017) Road To Soundrenaline 2017 di Surabaya menyajikan gelaran musik untuk memecahkan rekor MURI.

Ada 1015 musisi tampil serempak sebagai ekspresi semangat persatuan.

1015 musisi terdiri dari drummer, gitaris, pianis, bassis dan vokalis yang bersama-sama menyanyikan dua lagu yaitu Kebyar-kebyar bersama Ari Lasso dan Rumah Kita bersama Musikimia.

"Kegiatan ini diharapkan jadi simbol persatuan musisi di Jawa Timur maupun Indonesia, ribuan talenta musik di Jawa Timur menghasilkan sebuah karya yang kuar biasa," ujar Samir pencetus ide rekor 1015 musisi diacara Road To Soundrenaline 2017, Minggu (13/8/2017).

Para musisi yang hadir berasal dari Surabaya, Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Probolinggo, Jember dan Pamekasan.

Ini merupakan pertunjukan band dengan jumlah musisi terbanyak.

Acara ini juga didaftarkan di rekor dunia sebagai The Largest Performing Rock Band.