Goran Gancev Tinggalkan Persegres Gresik United, Lalu . . .

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Persegres Gresik United resmi melepas Goran Gancev. Bek asal Makedonia tersebut sudah tak lagi memperkuat Laskar Joko Samudro pada putaran kedua Liga 1.

Selain karena ingin fokus dekat dengan keluarganya, Goran memang sudah tak ikut latihan Persegres.

Bahkan saat latihan, mantan pemain Arema FC itu menjalani latihan secara terpisah.

Keluarnya Goran sudah bukan menjadi rahasia publik, sebab sebelumnya Asisten pelatih Persegres Gresik United, Khusairi membenarkan jika Goran memang berencana keluar dari tim dan nama Goran akan dicoret.

"Dengar-dengar dia mau dicoret, tapi yang tahu manajemen," kata Khusairi beberapa hari lalu.

Hingga kini manajemen Persegres Gresik United juga masih bungkam terkait kepergian Goran.

Hal lain yang menguatkan kepergian Goran dari Persegres ialah, setelah Goran memposting video soal negaranya dengan caption 'welcome to Macedonia'.

Dikolom komentar beberapa netizen seakan tahu jika pemain bertubuh jangkung itu telah meninggalkan tim,sehingga menuliskan komentar perpisahan.

@rahmantinoreza4 'terimakasih king goran gancev pernah bersama tim Persegres', @ms_arif77 'out from persegres, why? '.

Dengan perginya Goran, melengkapi jumlah pemain yang hengkang dari Persegres sebanyak 10 pemain.

Yakni Fitra Ridwan (Persija) , Dave Mustaine (PSS Sleman), I Gusti Rustiawan (Persita Tangerang), M Rifan, Rendi Saputra, Herwin Tri Saputra (Mitra Kukar), M Said (Madura FC), dan Kushedya Yudo (Persekam Metro FC), Jeki Arisandi dan Goran Gancev. (Surya/Dya Ayu)