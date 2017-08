Bikin Galau Penonton, Dua Lipa Suguhkan 'IDGAF' di WTF 2017, Apa Sih Arti Lagunya?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Dua Lipa sukses menutup pagelaran musik We The Fest (WTF) dengan meriah, Senin (14/8/2017) dini hari tadi.

Festival musik We The Fest (WTF) kembali hadir pada tanggal 11 Agustus hingga 13 Agustus 2017 lalu di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Penyanyi asal Inggris ini menghebohkan penonton dengan lagu-lagunya.

Dilansir dari TribunTimur, penyanyi asal Inggris ini menyanyikan lagu gabungan yakni 'Dreams' dan 'Lost in Your Lights'.

Dia juga membawakan sejumlah hits single miliknya yang belakangan diputar di radio-radio, mulai dari 'Blow Your Mind ', 'Genesis', hingga 'Scared To Be Lonely'.

Lagu 'Be The One' menjadi lagu penutup penampilan Dua Lipa di WTF 2017.

Di tengah penampilannya, dia menyuguhkan lagu patah hati untuk para penonton.

