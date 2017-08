Defile Toraja, Kostum Berbentuk Susunan Tanduk Kerbau Ternyata Terinspirasi dari Ini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurul Aini.

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Defile Toraja, satu diantara 10 defile kostum di pagelaran Jember Fashion Canaval 2017.

Dalam defile tersebut selain mengangkat keunikan rumah adat dalam tema pakaian, tak lupa tanduk kerbau.

Di Toraja, tanduk kerbau digunakan hiasi rumah warga.

Tanduk-tanduk kerbau tersebut biasanya digunakan sebagai penanda tingkat kedudukan pemilik rumah tersebut.

Dari situlah talen JFC defile Toraja terinspirasi menggunakan kostum tanduk kerbau.

"Karena kalau kita melihat tanduk kerbau yang disusun pasti kita ingat Toraja, jadi pas buat defile ini," kata talen dari defile Toraja.

Defile bertema Mistical Toraja merupakan satu dari 10 tema defile yang dibawa ke atas catwalk JFC.

Tema unik dengan kategori nasional costume lainnya adalah Sriwijaya Empire, Bali, King of Papua, Siger Crown Lampung, Borneo, Chronicle of Borobudur, Wonderful of Bbetawi dan Unity in Diversity.