Lewat Lagu 'Bombayah', BLACKPINK Jadi Grup Idol Pertama yang MV Debutnya Paling Banyak Ditonton

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah K.S

TRIBUNJATIM.COM - Rookie Monster rupanya bukan sekadar julukan bagi girl grup terbaru asal Korea Selatan, BLACKPINK.

Girl grup dengan empat anggota ini membuktikan dirinya sebagai salah satu grup idol populer di Korea Selatan.

Hal ini menyusul keberhasilan BLACKPINK dalam memecahkan rekor sebagai grup dengan video klip atau MV paling banyak ditonton.

Sebelumnya, mereka juga berhasil menjadi grup idol dengan MV paling banyak ditonton lewat 'As If It's Your Last'.

( Young Lex Sebut Lisa BLACKPINK Jodoh yang Tertunda, Netizen: Lisa Punya Mata )

Tercatat MV ini sudah ditonton sebanyak 13.316.290 kali di YouTube hanya waktu kurang dari 24 jam.

Tak hanya itu, MV Bombayah milik BLACKPINK kini telah menembus 200 juta kali ditonton.

Dilansir dari Naver, Senin (14/8/2017), rekor ini menjadikan BLACKPINK sebagai grup idol pertama dalam sejarah yang lagu debutnya sudah ditonton sebanyak 200 juta.

Dilaporkan Naver, Bombayah mencapai 200 juta kali ditonton pada Minggu (13/8/2017) kemarin pukul 22.00 waktu Korea.

( Popularitas Meningkat, Rupanya Ini yang Buat BLACKPINK Sadar Jika Mereka Makin Terkenal )

MV ini menjadi yang terbanyak dengan hanya memerlukan waktu 370 hari setelah rilis pada 8 Agustus 2016 lalu.

Bombayah sendiri sebelumnya telah memecahkan 100 kali ditonton dalam waktu 177 hari.

Itulah mengapa BLACKPINK dijuluki sebagai 'Rookie Monster' dan membuktikan diri sebagai grup yang harus diwaspadai oleh boyband atau girlband lain.