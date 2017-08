Napi Bule ini Merasa Deg-Degan Jadi Model

Kathlyn Dunn, napi bule di LP Wanita Sukun ikut jadi model di lomba Big Beauty and The Beast memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 72, Senin (14/8/2017).

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dari 10 peserta lomba Big Beauty and The Beast yang digelar oleh LP Wanita Sukun Kota Malang, Senin (14/8/2017) ada napi bule.

Namanya Kathlyn Dunn. Ia juga melenggang jadi model sebagai perwakilan dari blok 4. Tema bajunya adalah The Harmony of Java Queen.

Bajunya memanfaatkan empat lapis kain jarit dipadu kaos panjang. "Duh...rasanya ya deg-degan, Mbak. Dilihat banyak orang," kata Kathlyn kepada suryamalang.com usai tampil.

Alasannya karena baru pertama kali ini ikut lomba. Apalagi catwalk nya cukup panjang sekitar 50 meteran. Yaitu memanfaatkan lorong LP.

Ia memakai kain jarit liris putih dipadu daun kering yang ada di halaman LP. Saat jadi model, Kathlyn nampak PD.

Sorak sorai penonton terdengar di kanan kiri catwalk. Mereka ada suporter masing-masing blok di LP itu. Sedang Wendi Putri, peserta lain menyatakan senang ikut acara seperti ini.

"Rasanya seru," kata wanita ini.

Harapannya saat hari kemerdekaan nanti adalah mendapat remisi.

"Saya sudah menjalani hukuman selama 11 bulan. Kurang enam bulan lagi. Semoga dapat remisi saat 17 Agustus nanti," harap Wendi yang terjerat kasus kriminal dari blok 5.

Kegiatan ini dibuka seorang model Restu Eka yang memakai gaun dari karung plastik beras. Sedang seledangnya juga dari plastik karung beras. Tulisannya ada tiga hal. Yaitu Always Free Indonesia, Dirgahayu Indonesia 72 Tahun, I am Waiting for My Freedom.

Sambil menunggu penjurian, warga binaan lain berfoto dengan para model perwakilan lima blok di lapangan. Meski panas, namun wajah mereka tetap cerah. (Surya/ Sylvianita widyawati)