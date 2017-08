Disebut 'The Special One', Ex Pelatih Persebaya Diboyong ke Borneo FC?

TRIBUNJATIM.COM - Tim Liga 1 asal Samarinda Borneo FC memiliki pelatih kepala yang baru.

Pelatih ini ialah pelatih yang dpecat dari Persebaya secara kontroversial mengacungkan jari tengah ke arah Bonek, Yakni Iwan Setiawan.

Aksinya itu memicu kemarahan Bonek membuat Iwan didepak dari pelatih kepala Tim Bajul ijo yang kini diisi oleh Alvredo Vera.

Dulu, jelang turnamen Piala Gubernur Kaltim, Borneo FC juga pernah memecat Iwan karena kerap melancarkan serangan urat saraf (psy war) pada klub lain melalui media.

Melihat rekam jejak Iwan yang kontroversial, Manajer Borneo FC Farid Abubakar mengaku tidak kapok.

Farid tetap merekrut Iwan dan menganggapnya The Special One.

Borneo FC bahkan memajang foto selamat datang Iwan Setiawan di akun official Instagramnya dengan tulisa "Welcome the Special One, Iwan Setiawan"

"Bagi kami Coach Iwan adalah The Special One layaknya Jose Mourinho, justru kami akan fokus memberikan pengertian pada coach agar lebih kalem dan fokus dengan target tim," kata Farid, dikutip SuperBall.id dari kaltim.tribunnews.com, Selasa (15/8/2017).

Sebelum merekrut Iwan, Farid mengakui telah mengantisipasi sikap kontroversial itu melalui klausul kontrak.