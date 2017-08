Jawa Timur Kembali Alami Defisit Neraca Perdagangan pada Bulan Juli 2017 dengan Nilai Segini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Impor lebih besar dibanding ekspor, neraca perdagangan Jawa Timur bulan Juli 2017 tercatat defisit.

Nilai impor Jawa Timur mengalami kenaikan sebanyak 25,0 persen dibanding bulan lalu, sedangkan kenaikan ekspor hanya sebesar 14,92 persen.

Impor Jawa Timur pada Juli mencapai 1,99 miliar dolar AS, sedangkan ekspor Jawa Timur tercatat sebesar 1,58 miliar dolar AS.

Angka tersebut mengakibatkan neraca perdagangan mengalami defisit yang tercatat sebanyak 0,41 miliar dolar AS.

"Angka defisit ini lebih tinggi sedikit dibanding defisit pada Juni 2017, yang sebesar 0,22 miliar dolar AS," terang Teguh Pramono, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur.

Baik migas maupun nonmigas, keduanya mengalami defisit masing-masing sebesar 267,28 juta dolar AS dan 149,74 juta dolar AS.

Negara-negara yang tercatat memiliki nilai impor lebih besar dibanding ekspor atau defisit ialah Tiongkok sebanyak 0,34 miliar dolar AS, Swiss sebanyak 0,15 miliar dolar AS dan Australia sebanyak 0,02 miliar dolar AS.