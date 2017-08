Marwan Kenzari Akan Perankan Jafar di Film Aladdin, 10 Foto Ini Bikin Nggak Kuku Lihat Tatapannya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Aladdin adalah sebuah film animasi yang diproduksi oleh Walt Disney Feature Animation.

Kisah film ini diadaptasi dari kisah Aladdin dan lampu ajaib dari The Book of One Thousand and One Nights.

Film ini dirilis oleh Walt Disney Pictures pada tanggal 25 November 1992.

Film Aladdin bercerita tentang perjalanan cinta seorang pria bernama Aladdin dan seorang putri Sultan bernama Jasmine.

Aladdin memang termasuk dalam film-film terbaik Disney.

Bahkan film ini pernah meraih Oscar untuk lagu terbaik "A Whole New World".