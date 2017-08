Kapolrestabes Surabaya Ikut Lomba Makan Kerupuk dengan Danrem dan Kajari, Lihat Ekspresinya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nur Ika Anisa

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Euforia peringatan Kemerdekaan RI turut dilakukan oleh jajaran tiga pilar Kota Surabaya, mereka mengadakan lomba makan krupuk di Makorem 084/BJ, pada Rabu (16/8/2017).

Terlihat Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Iqbal dan Danrem Kolonel Zulkifli memeriahkan lomba makan krupuk.

Mereka terlihat bersemangat meraih krupuk yang menggantung di tali rafia sembari jongkok bahkan menunduk menahan tangan untuk tidak meraih krupuk.

"Acara yang luar biasa, simbol kebersamaan. Alhamdulillah momentumnya sangat tepat yaitu H-1 satu Hari Kemerdekaan RI yang ke 72 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus besok," ujar Kapolrestabes Surabaya saat dikonfirmasi, Rabu (16/8/2017).

Saat acara dimulai, pihak polisi didukung oleh anggota TNI begitupun sebaliknya.

Terlihat semangat dukungan dari berbagai pihak mulai digelorakan hingga acara usai.

Kebersamaan tersebut dikatakan Kombes Pol M Iqbal sebagai bentuk kebersamaan bak sapu lidi.

"Together we are strong bagaikan sapu lidi kalau sapu lidi itu bercerai-berai dia tidak akan mampu menyapu kuat bagaikan sapu lidi bisa bersatu kita teguh bercerai kita runtuh," tambah Perwira berpangkat tiga melati di pundaknya tersebut.