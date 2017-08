Ingin Mendominasi Pasar Motor Sport, Ini yang Dilakukan MPM Honda

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ingin menjadi dominasi di pasar motor sport, MPM adakan Honda Sport Motorshow Jawa Timur di enam kota.

Marketing Communication & Development Division Head PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM), Suhari menyebutkan Honda Sport Motorshow sebenarnya merupakan kegiatan nasional yang dilakukan AHM, kemudian dijalankan main dealer dibawahnya.

"Secara nasional diselenggarakan di 25 titik, antara Agustus sampai Oktober," terang Suhari seperti release TribunJatim.com, pada Sabtu (19/8/2017).

Di Jawa Timur, kegiatan ini akan berlangsung di 6 kota selama Agustus hingga September.

Enam kota tersebut ialah Surabaya, Bangkalan, Jember, Mojokerto, Kediri dan Madiun.

Ajang Honda Sport Motorshow di Surabaya diselenggarakan pada Sabtu (19/8/2017) di parkir timur Plaza Surabaya.

Melalui ajang ini, Suhari mengungkapkan MPM ingin meningkatkan imej motor sport di kalangan masyarakat.

"Kita juga ingin lebih meningkatkan pasar, supaya bisa lebih mendominasi pasar," terangnya.

Acara ini dilengkapi juga dengan city touring yang diikuti oleh 100 peserta, test ride New Honda CBR250RR, New Honda CBR150R, New Honda CB150R StreetFire, lelang satu unit New Honda CB150R dan live music reggae.