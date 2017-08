Petugas RHU Temukan 10 Botol Whisky , 2 Restoran di Rungkut dan Ngagel Diberi Tanda X

Petugas dari tim RHU saat memeriksa gudang penyimpanan miras di My Friend's Cafe & Resto, Jalan Rungkut Madya Nomor 179, Rungkut, Surabaya, Sabtu (19/8/2017) malam.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sundah Bagus Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Surabaya bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya menggelar Razia Hiburan Umum (RHU) di dua titik lokasi hiburan malam Kota Surabaya, Sabtu (19/8/2017) malam.

Dua lokasi yang menjadi sasaran RHU adalah My Friend's Cafe & Resto yang ada di Jalan Rungkut Madya Nomor 179, Rungkut, Surabaya dan Flow Seven Pub and Bar yang berada di Jalan Ngagel Jaya Selatan Ruko RMI Blok F-7, Gubeng, Surabaya.

Menurut keterangan pimpinan RHU, Abdul Razak dari Satpol PP, kedua lokasi dipilih karena seringkali menyediakan minuman beralkohol untuk para pelanggan.

"Dari hasil razia di My Friend's Cafe & Resto kami menyita enam botol minuman keras (miras) bermerk Bir Bintang sedangkan di Flow Seven Pub & Bar menyita empat botol miras merk Whisky, kami telah memberikan surat tanda terima Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," ujarnya kepada TribunJatim.com usai di lokasi terakhir pelaksanaan RHU, Sabtu (19/8/2017) malam.

(Hari Penutupan Pendaftaran Bakal Cagub Golkar, Nama Khofifah Tak Muncul)

Kedua lokasi hiburan malan tersebut terpaksa diberi stiker tanda silang penyegelan dari Pemkot Surabaya karena terbukti melanggar peraturan pemerintah dengan menjual miras secara bebas, selain itu pengelola/pemilik Flow Seven Pub & Bar juga tidak bisa menunjukkan surat resmi izin usaha.

Kesepuluh barang sitaan dibawa ke kantor Satpol PP lalu diserahkan ke kantor Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) untuk proses pendataan lebih lanjut.

Dalan pelaksanaannya, tim RHU mengerahkan 28 personel gabungan dari Satpol PP Pemkot Surabaya dan BPB Linmas Kota Surabaya serta empat armada.

"20 personel dari Satpol PP dan delapan personel dari BPB Linmas, lalu armada yang kami kerahkan sebanyak empat unit mobil patroli, satu unit mobil penumpang, dan satu unit mobil barang," tandas Razak.