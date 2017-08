Aneh, Jelang Hari Raya Idul Kurban, Harga Jual Sapi Malah Turun Jutaan

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Harga jual sapi di Pasar Hewan Dimoro, Kota Blitar, justru turun menjelang Hari Raya Idul Adha alias Idul Kurban.

Penurunan harga jual sapi rata-rata sekitar Rp 1 juta per ekor atau Rp 2.000 per kilogram untuk daging sapi hidup.

Seorang pedagang sapi, Rokim mengatakan harga jual sapi di Pasar Hewan Dimoro, turun sejak awal Agustus ini.

Dia mencontohkan harga sapi betina jenis limosin umur tiga bulan yang sebelumnya Rp 5 juta per ekor, sekarang menjadi Rp 4 juta per ekor.

Begitu juga dengan harga sapi jantan jenis dan umur sama yang sebelumnya mencapai Rp 6 juta kini menjadi Rp 5 juta.

(Menghadapi Musim Kurban, RPH Surya Siapkan Sapi Hidup Mulai dari Rp 14 Juta)

Harga daging sapi hidup juga mengalami penurunan per kilogramnya. Harga daging sapi hidup yang sebelumnya Rp 44.000 per kilogram kini menjadi Rp 42.000 per kilogram.

“Harga daging sapi hidup per kilonya turun Rp 2.000, kalau harga per ekornya turun rata-rata Rp 1 juta,” kata Rokim, Senin (21/8/2017).

Pedagang sapi lain, Eko Prasetyo menambahkan tidak hanya harganya yang turun, tetapi penjualan sapi di Pasar Hewan Dimoro juga ikut merosot mulai awal Agustus ini.

Pasar Hewan Dimoro biasanya ramai tiap hari pasaran Legi dan Pahing. Biasanya, tiap hari pasaran itu penjualan sapi di pasar bisa mencapai 100 ekor. Tetapi, Agustus ini, penjulan sapi pada hari pasaran hanya sekitar 70 ekor.