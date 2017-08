Klasemen Sementara Liga 1, Imbang Lawan Persija, Madura United Tak Kemana-mana dari Posisi 3

TRIBUNJATIM.COM - Laga Borneo FC Vs Persipura Jayapura, Persela Lamongan Vs Mitra Kukar, dan Madura United Vs Persija Jakarta langsung dimainkan dalam satu hari yakni pada laga lanjutan Liga 1, hari Senin (21/8/2017) kemarin.

Laga Madura United Vs Persija Jakarta berakhir dengan skor imbang 1-1 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan.

Gol gelandang Madura United, Greg Nwokolo mampu dibalas oleh bek Persija, Willian Pachecho untuk membuat skor 1-1.

Di laga Persela Lamongan kontra Mitra Kukar, lima gol tercipta untuk keunggulan tim tamu 3-2 di Stadion Surajaya.

Persela sempat unggul lebih dahulu namun akhirnya Mitra Kukar yang memetik kemenangan lewat gol Marclei Santos saat laga tersisa enam menit.

Di laga ketiga, Borneo FC ditahan imbang tamunya Persipura Jayapura dengan skor imbang 1-1.

Persipura unggul berkat gol Immanuel Wanggai sebelum akhirnya Flavio Beck Junior menyelamatkan muka tuan rumah dengan sepakan penaltinya.

Hasil imbang kontra Borneo FC membuat Persipura nyaman duduk di puncak klasemen sementara Liga 1.