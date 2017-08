Babak Pertama, Arema FC Tertinggal 0 - 1 Atas Barito Putera di Laga Away

Laga Arema FC vs Persiba Balikpapan, Stadion Kanjuruhan Malang sepi Aremania, Jumat (18/8/2017)

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, BANJARMASIN - Arema FC bertamu ke kandang Barito Putera, Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Rabu (23/8/2017).

Kick off babak pertama dimulai.

Barito Putera mengambil inisiatif serangan melalui sayap kirinya, Valentino Telaubun.

Namun pertahanan Arema FC masih cukup ketat.

Perlahan-lahan Arema FC mencoba untuk menguasai pertandingan.

Menit ke-16, pemain depan Arema FC, Cristian Gonzales mendapatkan peluang emas setelah mampu memotong umpan penjaga gawang Barito Putera, Sahar Ginanjar.

Namun sayang, sudah one on one dengan Sahar, tendangan Gonzales masih melenceng di sisi kiri gawang Barito.

Barito Putera juga tidak tanpa peluang.

Di menit 29, kerja sama Rizky Pora dan Matias Cordoba sempat membahayakan gawang Arema FC.