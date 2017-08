Sembilan Fakta Tentang Brand Asal Jepang yang Akan Buka di Surabaya, Nomor Tujuh Fantastis!

Laporan Waratwan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Uniqlo merupakan perusahaan ritel global terkemuka yang berasal dari negeri Jepang.

Uniqlo dalam website resminya meyebutkan akan membuka dua store sekaligus di bulan September nanti di kota Surabaya.

Store pertama yang akan dibuka pada 1 September 2017 nanti akan di buka di Tunjungan Plaza Jalan Basuki Rahmat no 8-12 Surabaya.

Uniqlo ()

Kemudian store kedua yang akan dibuka pada 15 September 2017 akan dibuka di Super Pakuwon Indah, Jalan Puncak Indah Lontar 2, Surabaya.

Nah ini dia sembilan fakta tentang brand asal Jepang yang bernama Uniqlo menurut Buzzfeed.

1. Uniqlo membuat seragam untuk tim Olimpiade Jepang pada tahun 1998, 2002, dan 2004.

2. Nama Uniqlo berasal dari kata-kata "Unique Clothing," yang kembali ke nama asli perusahaan, "Unique Clothing Warehouse."

3. Semua toko Uniqlo memiliki poster di kantor manajer yang bertuliskan "ALWAYS FOLLOW COMPANY DIRECTION. DO NOT WORK YOUR OWN WAY."

4. Uniqlo menseponsori bintang tenis Novak Djokovic di Wimbledon.