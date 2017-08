Supaya Bisa Lancar Belajar Bahasa Asing, Dosen Jepang Beberkan Kuncinya, Apa Saja?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Prof Takao Urano dari Setsunan University, Osaka, Jepang menjadi pembicara utama di ECKLL kelima, Rabu (23/8/2017).

ECKLL merupakan kependekan dari Enrichment of Career by Knowledge of Language and Culture.

Acara tersebut merupakan seminar tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya dan ini merupakan acara kelima yang diselenggarakan.

Pada ECKLL kali ini diselenggarakan di Ruang Nusantara Hotel Ayola, Surabaya.

Ini merupakan kali kelima Takao hadir di acara ECKLL Universitas Dr Soetomo Surabaya.

Pada pemaparannya Takao Urano yang terlihat sangat fasih berbahasa Indonesia mengatakan kepada peserta seminar tentang pembelajaran soft skill bagi pembelajar bahasa asing.

Profesor yang pada tahun 1987 pernah belajar di BIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menjelaskan pentingnya belajar budaya saat kita belajar bahasa asing.

