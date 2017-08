Unitomo Surabaya Gelar Seminar Bahasa dan Budaya Internasional, Pembicara dari Jepang Hingga Ekuador

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fakultas Sastra Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya menyelenggarakan seminar internasional mengenai bahasa dan budaya.

Seminar tersebut dilaksanakan di ruang nusantara Hotel Ayola Surabaya, Rabu (23/8/2017).

International Seminar on Enrichment of Career by Knowledge og Language and Culture atau disingkat ECKLL merupakan acara rutin tahunan.

Kali ini merupakan kelima kalinya ECKLL diselengarakan.

"Tujuan seminar yang bertajuk currents and trends in language and literature in cosmopolitan era, dimaksudkan untuk menggali strategi terkini dari instruksi pembelajaran bahasa," ujar Syamsuri Ariwibowo, ketua pelaksana seminar, Rabu (23/8/2017).

Pada acara tersebut diharapkan juga akan ada gagasan baru dari para praktisi terkait peningkatan kemampuan berbahasa dan budaya.

"Di tahun kelima ini dan di tiap tahunnya peminat seminar ECKLL Unitomo terus meningkat dari kalangan guru bahasa, dosen dan pemerhati budaya," tambahnya.

Narasumber yang hadir dalam ECKLL kali ini berasal dari beberapa negara antara lain, Jepang, Amerika Serikat, dan Ekuador.

Pembicara utama dalam ECKLL adalah Prof Takao Urano dari Setsunan University, Osaka, Jepang.

Selain itu juga ada Dr Diane Bulter dari USA, Juan Francisco Ugalde Sanchez dari Ekuador, dan Dr Lies Amin Lestari dari Universitas Negeri Surabaya.

Dra Cicilia Tantri Suryawati M Pd yang merupakan dekan fakultas Sastra Unitomo Surabaya menyambut positif kegiatan tersebut dan berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.