Fanpage Ini Ungkap Teori Total Eclipse EXO, Netter Jadi Merinding Lihat Fakta-fakta yang Ditemukan!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah K.S

TRIBUNJATIM.COM - Fenomena alam gerhana matahari atau Total Eclipse yang diusung EXO untuk project comeback kedua tahun ini masih menyisikan banyak tanda tanya di kalangan penggemarnya, EXO-L.

Seperti yang diketahui, boy grup asuhan SM Entertainment ini merilis teaser berjudul The Power Of Music Total Eclipse pada waktu bersamaan datangnya gerhana matahari di Amerika Serikat.

Sebelumnya, melalui akun Twitter resmi, @weareone.EXO, EXO memberikan spoiler.

"Eclipse begins on August 21, 2017

09:06:43 AM (PDT) / Madras, OR," tulis EXO dalam postingannya.

Sudah merilis video teaser di channel Youtube SMTOWN, EXO rupanya masih belum ingin memberikan banyak bocoran.

Pada video yang berdurasi 21 detik, menampakkan sebuah pemandangan terjadinya gerhana matahari.

Tak hanya itu, video juga memperdengarkan cuplikan lagu pada bagian suara milik member EXO, Baekhyun dan D.O.

