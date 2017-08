Ingatkan Pentingnya Jasa Logistik dalam Bisnis, Etobee Selenggarakan Workshop bagi UMKM

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kenalkan layanan, Etobee lakukan workshop di sejumlah kota di Indonesia.

Etobee merupakan sebuah penyedia jasa logistik berbasis teknologi yang melayani berbagai pengiriman.

Pengiriman yang dilakukan antara lain untuk korporasi, B2B (business to business), e-commerce, UMKM, perbankan, dan masih banyak lagi.

Dalam rilis yang diterima TribunJatim.com, layanan pengiriman yang disediakan Etobee antara lain Same Day Service, Next Day Service, Regular Service, dan Cash On Delivery Service.

(8 Danau Ini Meski Indah Tapi Dipercaya Paling Berbahaya dan Mematikan, Ada yang di Indonesia!)

(VIDEO: Begini Proses Evakuasi Truk Molen yang Sasak Rumah Warga di Malang, Sopir Sempat Teriak)

Seluruh layanan pengiriman Etobee telah berbasis teknologi digital dan tidak lagi menganut pola pengiriman secara konvensional.

Growth Head Team Lead Etobee, Fendy Winardi menyebutkan, dengan menggunakan Etobee, pengirim dapat langsung mengunggah data barang pengiriman, barang pun akan dijemput secara gratis oleh kurir Etobee.