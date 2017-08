Internasional Maritime Security Symposium 2017 Dibuka, Dihadiri Menkopulhukam dan Petinggi TNI AL

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda (Laksda) TNI Darwanto menghadiri acara pembukaan 3rd International Maritime Security Symposium (IMSS) tahun 2017.

Kala itu dibuka Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi.

Kegiatan itu berlangsung di Hotel Inaya Putri, Bali pada Kamis (24/8/2017).

Kegiatan yang diadakan setiap dua tahun sekali tersebut diselenggarakan ketiga kalinnya itu diikuti 350 peserta.

Hal tersebut digelar selama dua hari mulai tanggal 23 sampai 25 Agustus 2017.

Tak hanya Darwanto sebagai Pangarmatim, para pemimpin Angkatan Laut dari 43 negara di dunia juga hadir disana.

Simposium Internasional itu digelar dalam rangka membangun kerja sama di dalam penanggulangan keamanan maritim tingkat regional maupun internasional dan juga berkaitan dengan program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Karena pada dasarnya membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak terlepas dari suatu kondisi keamanan maritim di tingkat nasional maupun regional, yang bisa memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional," tegas Darwanto dalam release yang diterima TribunJatim.com, pada Kamis (24/8/2017).

Dalam kegiatan IMSS itu dihadiri tiga pembicara diantaranya, Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto mengangkat tema "Developing Multilateral Cooperation In Support Of Good Order At Sea To Address Modern Maritime Sevurity Threats".

Pembicara kedua yaitu Dirjen Asia Pasifik Kemenlu RI Dr. Desra Percaya dengan mengangkat tema “Enhancing Comprehensive And Capacity Building Through Mutual Understanding To Construct Good Order At Sea".

Sedangkan tema yang ketiga yaitu “Implementation Of Good Order At Sea In The Seattlement of Maritime Regional Disputes" yang disampaikan Deputi Kedaulatan Maritim Kemenkomaritim RI Bapak Dr. Arif Havas Oegroseno.

Sejumah orang yang ada pada acara tersebut diantaranya, jajaran Atase Pertahanan (Athan) negara-negara asing di Indonesia, Komunitas Maritim Internasional, unsur-unsur kemaritiman dalam negeri antara lain Polri, Bakamla, Kementerian dan Lembaga, Rektor/Dekan Fakultas Kelautan Perguruan Tinggi, Pemimpin Redaksi (Pimred) sejumlah media massa, dan organisasi kemaritiman, pakar/pengamat kemaritiman, dan undangan lainnya.