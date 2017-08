Jelang Debut JBJ, Takada Kenta Dikabarkan Cedera Pergelangan Kaki, Agensi Buka Suara

TRIBUNJATIM.COM - Takada Kenta 'JBJ' telah mengalami cedera pergelangan kaki kecil.

Menurut sumber, dilaporkan juga bahwa saat pergelangan kakinya diperban, hal itu tidak menghalangi aktivitas hariannya.

Melansir dari Soompi.com, agensi Star Road Entertainment mengatakan kepada Xportsnews pada 25 Agustus 2017, bahwa Takada Kenta mengalami peregangan kecil ligamen.

"Setelah diperiksa di rumah sakit, kami diberitahu bahwa ada peregangan kecil dalam ligamen. Ini bukan luka besar seperti keseleo, jadi ia bisa melanjutkan aktivitasnya," ungkap agensi yang dikutip dari Soompi.com.

"Namun, kami telah mengobati pergelangan kakinya hingga ia bisa bertahan dalam kondisi prima dan pulih lebih cepat," lanjutnya.

"Dalam dua hari terakhir ini, ia telah beristirahat dan menjadi jauh lebih baik. Untungnya, tidak ada masalah baginya untuk ambil bagian dalam syutingnya ke depan," tambah agensi.

Takada Kenta JBJ

Sementara itu, Takada Kenta saat ini mengambil bagian dalam variety show yang disebut "We Are Also National Athletes" sebagai skater kecepatan lagu pendek.

