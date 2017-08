Kabar Gembira, Vans Store Bakal Kembali Buka di Indonesia Lho!

TRIBUNJATIM.COM - Ada kabar gembira bagi para pecinta sepatu Vans di Indonesia, sebab toko sepatu Vans akan kembali buka di Indonesia.

Kabar ini langsung disebarkan oleh akun resmi instagram Vans Indonesia @vans.indo pada Jumat (25/8/2017).

"Indonesia! We are so grateful for your patience and amazing support. Vans will be available again in Indonesia through our official store soon," tulis Vans Indonesia dalam caption di unggahanya.

Namun bila Anda termasuk orang yang tidak sabar, sepatu Vans bisa dibeli di beberapa toko yang sudah bekerja sama.

Jika tak sempat datang ke toko, juga bisa beli di tiga e-commerce tertentu.

Lazada, salah satu e-commerce yang turut bekerja sama, membenarkan hal tersebut.

"Kami beruntung Lazada Indonesia fashion salah satu official partner mereka," kata Director of Category Fashion Lazada Indonesia, Jenna Kosasih di acara Lazada Fashion Week 2017di Aston Kuningan.

Jenna memastikan bahwa distributor Vans bukan lagi PT Gagan Indonesia.

Namun dia enggan membuka siapa distributor baru tersebut.

PT Gagan Indonesia disebut-sebut telah dinyatakan pailit alias bangkrut oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah gagal berdamai dengan para krediturnya dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Akibat dari pailitnya Gagan Indonesia yang menjadi distributor tunggal sepatu sneakers, Vans, membuat sejumlah gerai sepatu tersebut resmi tak lagi melayani pelanggan alias tutup.

Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kompas.com dengan judul Vans Akan Kembali Buka di Indonesia