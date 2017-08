Selalu Tampik Nyentrik, Berikut Delapan Gaya Bebe Rexha Saat di Panggung!

Laporan Wartawan TribunJtaim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Buat kamu para millenial pasti tak asing dengan penyanyi Babe Rexha.

Ia adalah wanita kebangsaan Albania - America yang jadi hits karena kerap tampil dalam kolaborasi.

Contohnya saja lagu Hey Mama bersama Nicki Minaj dan David Guetta, Me, Myself & I bersama G-Eazy, dan In The Name of Love bersama Martin Garrix.

Aksi panggung Bebe Rexha adalah momen yang ditunggu-tunggu.

Pasalnya, ia selalu menyuguhkan penampilan energik dan hits.

Tak heran jika banyak yang ingin mengundang dia dalam suatu acara seperti halnya satu stasiun televisi swasta tanah air.

Babe Rexha diundang ke Indonesia untuk mengisi acara ulan tahun sebuah stasiun televisi tanah air pada Kamis (24/8/2017).

Tak hanya Bebe Rexha saja, acara ini juga akan dimeriahkan oleh musisi Indonesia.