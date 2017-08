7 Tahun Berlalu, Foto Baru Para Pemain Film The Chronicles of Narnia Bikin Takjub, Pada Beda Banget!

TRIBUNJATIM.COM - Anak era 1990 pastinya akan sangat akrab dengan nama "Narnia".

The Chronicles of Narnia adalah film sekuel berseri yang menyimpan berjuta aksi fantasi hebat.

Sempat meledak seperti film berseri Harry Potter, The Chronicles of Narnia juga diadopsi dari buku.

Namun, nasib film ini tak sesukses pesaingnya yaitu sekuel Harry Potter.

The Chronicles of Narnia dibagi menjadi tiga seri yang masing-masing berbeda hasilnya.

Narnia (Google.com)

Narnia sukses di sekuel pertamanya berjudul The Lion, the Witch, and the Wardrobe di tahun 2005.

Saking populernya, film tersebut juga sempat mengalahkan pesaingnya yaitu film The Lord of The Rings.

Sekuel keduanya berjudul Prince Caspian pada 2008 cukup mencuri perhatian.

