Grand Keisha Yogyakarta Kunjungi Redaksi TribunJatim.com, Begini yang Dibicarakan

Saat Grand Keisha by Horison Yogyakarta berkunjung ke TribunJatim.com

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Grand Keisha Yogyakarta by Horison merupakan hotel bintang empat yang pada bulan Mei lalu hadir di Yogyakarta.

Grand Keisha berada di Jalan Affandi Nomor 9 Gejayan, Yogyakarta.

Pada Senin (28/8/2017) Grand Keisha yang diwakili oleh Lutfhia Levina Public Relations Manager dan Rani DP selaku Sales Manager berkunjung ke TribunJatim.com, yang berada di kantor harian Surya Jalan Rungkut Industri III nomor 70, Surabaya, Jawa Timur.

"Kedatangan kami ingin selain untuk berkenalan dengan tim TribunJatim.com kami juga ingin memperkenalkan Grand Keisha by Horison hotel baru bintang 4 di Yogyakarta dengan konsep yang unik Classy Elegance yang dimana Grand Keisha ber ambience kolinial namun tetap juga mengangkat budaya lokal," ujar Lutfhia Levina Public Relations Manager Grand Kheisa Yogyakarata, Senin (28/8/2017).

Grand Kheisa by Horison Yogyakarta yang memiliki tagline Feel the culture in style memiliki 117 kamar dengan tiga type kamar yaitu deluxe dengan ukuran 29 m persegi, junior suite 53 m persegi dan executive suite 58 m persegi.

Selain itu juga ada tujuh meeting rooms dan satu ballroom, restaurant, longue, sky longue, pool, fitnes center, free wi-fi, 24 jam room service dan beberapa fasilitas lainnya.