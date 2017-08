ITS Surabaya Bawa Pulang Juara Tiga Pimnas 2017 di Makassar, Siapa di Posisi Juara Utama?

ISTIMEWA/Rilis Humas ITS Surabaya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya keluar sebagai juara tiga setelah bertarung sejak tanggal 23 Agustus 2017 lalu pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-30 di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.

Hasil juara tiga tersebut diumumkan pada Minggu (27/8/2017).

Tahun 2017 ini, ITS berhasil naik satu peringkat dari prestasi sebelumnya pada Pimnas tahun lalu yang dilaksanakan di Bogor.

Pada Pimnas kali ini, ITS berhasil membawa pulang tiga medali emas, dua medali perak, dan dua medali perunggu yang disumbangkan dari kategori presentasi.

Sedangkan untuk kategori poster berhasil menyumbangkan satu medali perak dan satu medali perunggu.

Dengan jumlah 23 tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang ikut bertanding, ITS berhasil meraih juara tiga.

Posisinya setelah Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang berada pada posisi dua.

Sedangkan juara umum masih dipegang oleh Universitas Brawijaya Malang.

“Alhamdulilah bisa meraih juara tiga, khususnya pada medali perunggu PKM Penelitian Sosial Humaniora. Ini kali pertama ITS mendapat medali perunggu pada bidang tersebut,” ujar penanggung jawab kontingen ITS Surabaya, Welly Herumurti, melalui rilis yang dikirim ITS Surabaya, Senin (28/8/2017).

