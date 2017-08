Cerita Dokter FKH Unair Surabaya yang Wakili Indonesia pada Sakura Science Plan Project 2017

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Muhammad Tohawi E P, merupakan dokter hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang mewakili Indonesia di Sakura Science Plan Project 2017 di Jepang.

Muhammad Tohawi mewakili Indonesia di Jepang mulai tanggal 20 hingga 29 Agustus 2017 di Sakura Science Plan Project 2017 yang dilaksanakan di Azabu University of Japan, Jepang.

Di acara tersebut ia menemukan hal yang lebih mendalam tentang kesehatan hewan, seperti belajar langsung ilmu anatomi.

Ia juga sempat berkunjung ke Museum of Life, Veterinary Faculty Azabu University.

Kemudian ia juga mengunjungi Dr. Sugiura Museum of The First Schistosoma Japonicum.

Muhammad Tohawi berjanji bahwa informasi dan teknologi apapun yang telah ia peroleh selama mengikuti kegiatan tersebut akan ia transfer kepada mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya.

”Terlebih bagi mahasiswa di Indonesia yang memiliki potensi untuk bisa melakukan metode diagnosa serupa,”ujarnya melalui rilis yang diterima TribunJatim.com pada Selasa (29/8/2017)

Sehingga ia berharap setiap perkembangan dan diagnosa penyakit hewan dapat menghasilkan data yang lebih akurat.