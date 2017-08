Comeback dengan Album Repackage The War: The Power of Music, EXO Rilis Teaser Baru Lho!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah K.S

TRIBUNJATIM.COM - Penggemar EXO kembali disambut oleh kabar gembira.

Pasalnya, sang idola, kembali merilis video berjudul 'POWER #RF_05'.

Video berdurasi 1 menit 4 detik ini berisi tentang cuplikan kekuatan yang dimiliki masing-masing member.

Sayang, untuk kesekian kalinya, Lay tidak dapat berpartisipasi.

Sehingga, dalam video hanya ada delapan member saja yang diperkenalkan.

( Keluar dari INFINTE, Hoya Langsung Dibanjiri Kritikan Pedas Netizen )

Selain video, SM Entertainment juga mengumumkan detail album repackage ini.

Album repackage keempat EXO ini diberi nama The War: The Power of Music.

'Power' juga dipilih sebagai nama title track pada album.

Lagu Power merupakan lagu EDM yang menampilkan suara synth yang dinamis, beat drum yang kuat, dan tentu paduan suara para member yang aditif.

EXO menyertakan penambahan tiga lagu baru ke dalam album ini.

( Pelatih PSM Makassar, Robert Rene : Saya Rasa Hukuman Buat Saya Seperti Lelucon )

Dan nantinya, total lagu yang ada dalam album berjumlah 12.

Melalui akun Twitter resmi, @weareone.EXO, EXO juga mengumumkan tanggal 5 September sebagai tanggal comeback.

Video musik 'Power' juga akan dirilis SM Entertainment di hari yang sama melalui Channel Youtube SMTOWN mulai pukul 6 PM KST atau 16.00 WIB.

Simak yuk cuplikan video 'POWER #RF_05' di bawah ini: