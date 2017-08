Robert Rene Alberts Sindir Media Cetak yang Sebut Pelatih PSM Makassar Jacksen Tiago

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pelatih PSM Makassar, Robert Rene Alberts baru saja memposting sindiran untuk salah satu media cetak di Malang.

Postingan lewat Instagram dengan akun robertrenealberts tersebut diunggah hari ini, Rabu (30/8/2017).

Dalam postingan tersebut, ada gambar halaman depan suatu media cetak lokal di Malang yang salah menyebutkan bahwa pelatih PSM Makassar adalah Jacksen F Tiago.

Robert memberikan caption sebagai berikut:

PSM MAKASSAR HEAD COACH ROBERT ALBERT IS SUSPENDED SO PSM HAS A NEW COACH...

JACKSON THIAGO IS THE COACH FOR TONIGHTS MATCH.

"Pelatih Kepala PSM Makassar Robert Albert telah dihukum jadi PSM punya pelatih baru...

Jackson Thiago adalah pelatih untuk pertandingan malam ini."

Seperti diketahui, Robert memang dihukum selama dua pertandingan karena melayangkan protes terlalu keras kepada wasit saat PSM melawan Persija Jakarta, Selasa (15/8/2017) lalu.