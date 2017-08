Ternyata Segini Jumlah Daging yang Harus Dimakan Per Hari, Awas Kebablasan Saat Idul Adha!

Laporawn Waratwan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Idul Adha biasanya saatnya kamu menikamti berbagai macam olahan dari daging kambing atau sapi.

Tapi jangan lupa jaga kesehatan apalagi untuk kamu yang memang memilik riwayat hipertensi dan kolesterol.

"Agar jumlah yang dikonsumsi tidak berlebihan, sebaiknya mengkonsumsi tidak lebih dari 150 gram per orang per hari," ujar Annis Catur Adi, ahli gizi pangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya via telepon, Kamis (31/8/2017).

150 gram menurut Annis Catur sekitar empat tusuk sate dengan potongan yang besar tapi kalau sate dengan potongan kecil kamu bisa mengkonsumsi sekitar 8 sampai dengan 10 tusuk.

Daging selain mengandung protein dan lemak, ia juga mengandung vitamin B12 dan mineral seperti zat besi yang pemting untuk kesehatan.

"Bagi yang menderita hipertensi dan kolesterol sebaiknya membatasi jumlah daging yang disantap dan hanya memilih daging yang merah untuk yang putihnya atau lemaknya, sebaiknya direlakan saja," tambahnya.

Jadi meski saat Idul Adha persediaan daging lebih banyak dari biasanya alangkah bijaknya kamu memgkonsumsinya tidak berlebihan.