Foto Pakai Gaun, Netizen Bandingkan Perutnya dengan Sandra Dewi yang Tengah Hamil, "Serius 6 Bulan?"

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Pasangan Sandra Dewi dan Harvey Moeis tengah menanti kehadiran buah hati mereka.

Kehamilan Sandra kini tengah memasuki usia 6 bulan.

Pada Jumat (31/8/17), wanita berambut panjang tersebut mulai memamerkan perutnya yang tampak membesar.

Hal tersebut terlihat dari postingan Instagram yang diunggahnya.

Mengenakan dress pendek berwarna oranye, perut Dewi Sandra tampak membuncit.

Tampaknya foto tersebut untuk sebuah pemotretan produk fashion.

"Me in @dior

For Dior Grand Opening - Plaza Senayan

#pardonmybabybump #udahhamilhampir6bulan,"tulisnya.

Meski tengah memasuki usia hamil 6 bulan, tubuh wanita kelahiran Pangkal Pinang 1983 tersebut masih terlihat langsing dan cantik.