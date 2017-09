Korban First Travel Asal Banyuwangi Merasa Bingung Tagih Uang Kembali ke Mana, Tak Mau Dikibuli Lagi

Kantor First Travel di Kabupaten Sidoarjo yang berada di Ruko Pondok Mutiara, Selasa (28/8/2017).

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Korban penipuan First Travel datang silih berganti melaporkan dan mengadu ke kantor polis setempat.

Wanita dari Banyuwangi bernama Giyanti (56) melaporkan hal tersebut jauh-jauh ke Sentra Pengaduan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim yang berada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Dia merasa dirugikan dan ditipu oleh pihak First Travel Surabaya yang kini berganti nama menjadi Wardhani.

"Saya tidak mau lah, saya minta uang saya dikembalikan, kan saya sudah lunas dari awal, tapi cuma dapat janji saja," ujar perempuan yang disapa Yanti itu, pada Sabtu (2/9/2017).

Dia menambahkan pihak First Travel tempatnya mendaftar itu menjanjikan akan mengembalikan uangnya pada 30 sampai 90 hari mendatang usai dia menyampaikan aduannya.

"Mereka menjanjikan dikembalikan antara 30 sampai 90 hari kerja setelah saya mengajukan, tapi sampai sekarang belum dikembalikan dan mereka bilangnya nanti diganti tanggal 10 Oktober 2017, yaudah saya tunggu saja," lanjutnya.

"Saya tidak mau dikibulin lagi, terus saya pertegas lagi, saya tanyakan lagi dan saya mengajukannya lagi untuk pengembalian tanggal 10 Juni 2017," ucap Yanti.

Menurutnya, uang yang digunakannya itu bukanlah uangnya sendiri.

Melainkan uang dari kerabatnya yang ia pinjam untuk mendaftar umrah.

Setelah saudaranya mengetahui First Travel bermasalah, saudaranya meminta Yanti untuk mengembalikan uang secepatnya.

"Uang yang saya pakai untuk pelunasan itu pinjam, itu pinjam uang ke saudara saya untuk pelunasannya, nah dari situ nanti saya bayar ke saudara saya," tuturnya sembari tersenyum.

Dia mengeluhkan bila dirinya tak mendapat informasi bila First Travel Surabaya telah berganti nama menjadi Wardhani.

"Saya malah nggak ngerti Wardhani ini pemiliknya siapa, lahirnya kapan, dan saya tidak tahu kapan transfernya uang saya ke Wardhani, lah kan saya transfernya ke First Travel dan itu saya transfer 2016 lalu, nah saya bingungnya saya ini bingung mengadunya ke mana? ke Wardhani atau First Travel? kalau ke First Travel kan sudah tutup masa iya saya mengadu ke Jakarta?" tutup Yanti kemudian menuju ruang SPKT.