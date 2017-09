Merasa Jadi Korban First Travel, Wanita Asal Banyuwangi Ini Lapor ke Polda Jatim

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Usai terungkapnya kasus penipuan yang menjerat pasangan suami istri Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan terkait First Travel, sejumlah laporan dari pihak yang mengaku korban First Travel di Jawa Timur, terus bertambah.

Abdul Hafid (30) dan Siti Nafiah (57) yang merasa menjadi korban First Travel mendatangi Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim untuk melaporkan hal tersebut, Pada Rabu siang (30/8/2017).

Keduanya mengaku calon jemaah umrah dari First Travel yang berada di Jalan Raya Margorejo, Surabaya.

Tak hanya Abdul Hafid dan Siti Nafiah, ada juga wanita asal Banyuwangi bernama Giyanti (56) yang melapor hal yang sama, Sabtu (2/9/2017).

"Gini mas ya, saya ini merasa ditipu, karena saya itu pengen umrah makannya saya daftar ke First Travel yang katanya orang-orang itu bagus. Nah sama Pak Heri dan Bu Henny (pimpinan First Travel di Surabaya yang kini berganti nama Wardhani) yang pegang travel di Surabaya disuruh transfer, ternyata transfernya masuk ke Wardhani, bukan ke First Travel, kan saya urusannya sama First Travel, bukan Wardhani," cerita Giyanti, Sabtu (2/9/2017).

Wanita yang datang jauh-jauh dari Banyuwangi itu menuturkan, Heri sebagai pimpinan First Travel yang ditemuinya kala itu menjanjikan padanya akan diberangkatkan tahun 2016 lalu.

Namun hingga kini, ia tak kunjung mendapat kejelasan.