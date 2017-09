Red Hat Raih Penghargaan di Singapura, Tegaskan Gaya Hidup Open Source

Red Hat, Inc. penyedia solusi open source di dunia.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Red Hat Inc, salah satu penyedia solusi open source terkemuka di dunia berhasil menerima penghargaan “Best Tech Company to Work For Award 2017”.

Penghargaan digelar Singapore Computer Society (SCS), asosiasi para profesional infokom dan media digital terbesar di Singapura.

Ajang itu untuk mengapresiasi tempat kerja infokom dan media terbaik, dan menanamkan budaya pekerja yang kuat di seluruh industri TI, serta menginspirasi berbagai perkembangan di industri teknologi.

Para pemenang akan menjadi contoh lingkungan kerja yang baik untuk pengembangan kemampuan karyawan.

Presiden Singapore Computer Society, Howie Lau, mengatakan Singapura sangat tepat menjadi pusat ICM di wilayah Asia Tenggara karena memiliki infrastruktur teknologi, sumber daya manusia dan lanskap ekonomi yang tepat.

"Penghargaan Best Tech Company to Work For merayakan dinamisme di industri TI," ujarnya, dalam siaran tertulis ke Tribunjatim.com, Sabtu (2/9/2017).

Jadi, penghargaan tersebut, kata Howie Lau merupakan sebuah wadah mengapresiasi perusahaan-perusahaan teknologi yang menunjukkan pengembangan kemampuan karyawan yang luar biasa, budaya perusahaan yang patut dicontoh, serta keunggulan inovasi.

"Nah, Red Hat merupakan pemenang umum untuk kategori organisasi/perusahaan multinasional besar," jelasnya.

