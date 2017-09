Kang Ha Neul yang Mau Wajib Militer Ini Ungkap Tipe Wanita Idealnya, Kamu Masuk Kriteria Nggak Nih?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Pastinya sudah tahu dong sama aktor tampan satu ini?

Kang Ha Neul adalah aktor Korea Selatan yang cukup banyak membintangi film dan drama Korea.

Ia mengawali karirnya di teater musikal.

Pria berumur 27 tahun mengembangkan karirnya dengan menjadi bintang drama dan film.

Ia juga sering tampil di berbagai acara televisi.

Beberapa drama juga sudah ia mainkan seperti "The Heirs", "Missing Noir M", "Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo", "To the Beuatiful You", dan banyak lagi.