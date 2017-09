Comeback dengan Album Repackage, Member EXO Terlibat Baku Tembak dalam Teaser Terbaru 'Power'

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Boy grup bentukan SM Entertainment, EXO, akan segera comeback.

Setelah merilis teaser berupa foto konsep dan foto individu para member, kali ini agensi SM Entertainment merilis video teaser.

Melalui akun Channel YouTube resmi, SMTOWN, EXO merilis teaser untuk video musik lagu terbaru mereka berjudul 'Power'.

(Dulu Imut dan Menggemaskan Saat Pertama Debut, Begini Perubahan Penampilan Kim Sae Ron Sekarang!)

Teaser berdurasi 22 detik ini berisi tentang delapan member EXO yang beraksi dalam baku tembak.

Sebelumnya, SM Entertainment juga mengumumkan detail album repackage ini.

Album repackage keempat EXO ini diberi nama "The War: The Power of Music."

'Power' juga dipilih sebagai nama title track pada album.

Lagu Power merupakan lagu EDM yang menampilkan suara synth yang dinamis, beat drum yang kuat, dan tentu paduan suara para member yang aditif.

(Balikkan Semangat Kerja Usai Libur Panjang dengan Enam Langkah Berikut! Apa Aja Sih?)

Album ini akan berisi 12 lagu.

Di mana EXO menyertakan penambahan tiga lagu baru ke dalam album ini.

Sementara itu, untuk video musik akan dirilis resmi pada Selasa (5/9/2017) besok.