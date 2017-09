Dulu Imut dan Menggemaskan Saat Pertama Debut, Begini Perubahan Penampilan Kim Sae Ron Sekarang!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Kim Sae Ron merupakan aktris asal Korea Selatan yang telah membintangi film sejak ia masih kecil.

Wanita yang kini berumur 17 tahun ini memulai debutnya saat ia masih berusia sembilan tahun.

Ia memulai kariernya dengan bermain film layar lebar 'A Brand New Life' pada tahun 2009.

Melalui film tersebut, nama Kim Sae Ron mulau dikenal.

Selain film tersebut, Kim Sae Ron juga membintangi drama dan film "The Queen's Classroom," "The Man From Nowhere," "Neighbors," "The Twins," "MANSHIN: Ten Thousand Spirits," dan banyak lainnya.

(Terungkap! Raisa dan Hamish Gini di Ranjang Sebelum Nikah, Netizen Baper Sampai Cenat-cenut)

Ia menjadi artis termuda dari Korea yang diundang ke Festival Film Cannes.

Setelah itu, ia membintangi beberapa film dan drama Korea seperti drama "Hi!School : Love On."