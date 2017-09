Ikut Proyek SM Station 2, Yoona Girls Generation akan Rilis Lagu 'You Are My Star'

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Penyanyi cantik, Yoona, dipastikan turut berpartisipasi dalam proyek SM Station selanjutnya.

Pihak agensi, SM Entertainment mengumumkan jika visual Girls Generation itu akan menjadi pengisi lagu ke-23 di album SM Station 2.

Pada proyek ini, Yoona akan membawakan lagu berjudul 'You Are My Star'.

Lagu ini akan dirilis dalam dua versi yaitu versi Korea dan Mandarin.

Yoona Girls Generation dalam album SM Station 2 (allkpop.com)

Dilansir dari situs Naver, lagu ini akan dirilis resmi minggu ini, tepatnya pada hari Jumat (8/9/2017) mendatang.

Sementara untuk video musiknya juga akan dirilis di hari yang sama pada pukul 6 PM KST.

Ini bukan menjadi kali pertama Yoona berpartisipasi dalam SM Station.

Sebelumnya, pemilik nama lengkap Im Yoona ini telah merilis 'Deoksugung Stonewall Walkway'.

Lagu yang dinyanyikan bersama 10 cm itu diliris pada 10 Maret 2017 lalu dan mendapatkan respon yang baik dari penggemar.