Unitomo Surabaya Berikan Penghargaan kepada Mahasiswanya yang Sukses Raih Emas SEA Games, Siapa Dia?

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Meraih emas dan berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya serta mengibarkan sabg merah putih saat South East Asia Games atau SEA Games adalah sebuah kebanggan.

Atas keberhasilan mahasiswanya yang meraih emas saat SEA Games 2017 lalu, Universitas Dr Soetomo (Unitimo) Surabaya memberikan beasiswa kepada Muhammad Zaidi pada Senin (4/9/2017).

Zaidi atau yang kerap disapa Pentol meraih emas dalam cabang olah ski air di nomor spesialisnya mens over all saat SEA Games 2017 di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu.

"Beasiswa kami berikan sebagai apresiasi atas prestasi Zaidi di SEA Games, beasiswa diberikan per satu tahun kalau dulu beasiswa untuk atlet berprestasi diberikan sampai lulus kali ini pertahun," ujar Bachrul Amiq Rektor Unitomo Surabaya saat penyerahan kepada atlet berprestasi, Senin (4/9/2017).

Sebelumnya Unitomo Surabaya juga memberikan beasiswa hingga lulus kepada mahasiswanya yang berprestasi sebagai atlet tapi kali ini beasiswa diberikan pertahun.

"Diberikan pertahun jadi kalau kinerja tidak baik beasiswa akan putus tidak diperpanjang lagi beasiswanya, kalau tidak, her dua kali juga akan langsung DO (drop out)," tambahnya didepan beberapa atlet lain yang juga mahasiswa Unitomo Surabaya.

Atas beasiswa yang diterima oleh Zaidi, ia mengaku berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak Unitomo Surabaya kepada dirinya.

"Beasiswa yang dipercayakan kepada saya, akan saya gunakan sebaik-baiknya,"ujar Muhammad Zaidi.