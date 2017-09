Menjelang Ditetapkannya HET Beras, Pedagang: Seharusnya Belum Bisa Diterapkan di Jatim

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah menjadi polemik tersendiri di masyarakat.

Dikutip dari Kompas.com, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik Rachbini menuturkan penetapan HET beras Rp 9.000,00 per kilogram adalah langkah yang kurang tepat.

Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Permendag Nomor 47 tahun 2017 terkait penetapan acuan harga beras tingkat konsumen Rp 9.000,00 per kilogramnya.

Selasa siang (5/9/2017) TribunJatim.com menemui seorang pedagang beras ditingkat agen bernama Elli (60).

Terkait peraturan itu, Elli mengatakan HET yang ditetapkan pemerintah itu masih belum bisa dijalankan di Surabaya, Jatim.

"Kalo boleh dikatakan, belum bisa dijalankan karena masih membingungkan konsumen," tegas wanita pemilik CV. Putera Jawa Indah.

Elli menambahkan, para petani pun juga bingung harus mematok harga gabah pada pedagang

Pasalnya, mereka tidak dipatok HET seperti halnya para agen beras.

"Kita kan hanya jual, ini berasnya rata-rata dari desa semua. Tapi mereka sendiri (petani) kalau ditanyakan terkait HET berlaku atau tidak dan mereka semua bilang "lihat sikon dan keadaan pasarnya", artinya mereka juga masih bingung to?" tanya Elli seraya memegang beras Merek Pandan Wangi.

Akibat hal tersebut, meskipun merasa rugi, Elli mengaku tetap menjual sejumlah beras sesuai HET yang ditentukan pemerintah.

"Kalau sudah begitu mau bagaimana lagi," tutup Elli.

